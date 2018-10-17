В Кореновском районе пьяный водитель перевернулся на автомобиле

Краснодарский край

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В Кореновском районе 16 октября произошло ДТП, в котором пострадали два человека

Авария произошла около 1:00 на трассе станица Журавская — Тихорецк. По предварительным данным, пьяный 19-летний водитель автомобиля BMW-520 не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП 21-летнюю и 27-летнюю пассажирок госпитализировали с травмами. Обстоятельства устанавливаются, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

© Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
© Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
© Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
ГИБДД ДТП Кореновский район
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