В Кореновском районе пьяный водитель перевернулся на автомобиле
Краснодарский край Валерия Дульская
В Кореновском районе 16 октября произошло ДТП, в котором пострадали два человека
Авария произошла около 1:00 на трассе станица Журавская — Тихорецк. По предварительным данным, пьяный 19-летний водитель автомобиля BMW-520 не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
В результате ДТП 21-летнюю и 27-летнюю пассажирок госпитализировали с травмами. Обстоятельства устанавливаются, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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