Немецкий концерн BASF запустил в Краснодаре завод по производству добавок для бетона

На хуторе Ленина под Краснодаром 17 октября открыли комплекс по производству добавок для улучшения характеристик бетона немецкого концерна BASF

Предприятие будет выпускать добавки, которые позволят сократить расход цемента и придать ему свойства, требуемые для разных видов работ. Сначала на заводе запустят линию по производству добавок в бетон, которая позволит погружать продукцию в пластиковые контейнеры, вмещающие 1 тонну, и в автоцистерны большего объема. Производительность завода составит около 5 тыс. тонн в год. Основными заказчиками добавок станут производители бетона и железобетона, подрядные организации, работающие на инфраструктурных объектах, и компании, которые делают промышленные полы. Объем инвестиций в строительство предприятия BASF составил 2 млн евро, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.