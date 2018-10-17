Немецкий концерн BASF запустил в Краснодаре завод по производству добавок для бетона
На хуторе Ленина под Краснодаром 17 октября открыли комплекс по производству добавок для улучшения характеристик бетона немецкого концерна BASF
Предприятие будет выпускать добавки, которые позволят сократить расход цемента и придать ему свойства, требуемые для разных видов работ.
Сначала на заводе запустят линию по производству добавок в бетон, которая позволит погружать продукцию в пластиковые контейнеры, вмещающие 1 тонну, и в автоцистерны большего объема. Производительность завода составит около 5 тыс. тонн в год.
Основными заказчиками добавок станут производители бетона и железобетона, подрядные организации, работающие на инфраструктурных объектах, и компании, которые делают промышленные полы.
Объем инвестиций в строительство предприятия BASF составил 2 млн евро, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Торжественную церемонию открытия завода посетили вице-губернатор Кубани Василий Швец, мэр Краснодара Евгений Первышов, руководитель BASF в России и СНГ Кристоф Рериг, гендиректор ООО «БАСФ строительные системы» Сергей Ветлов.
Глава краевого центра отметил, что сейчас в Краснодаре работает более 300 предприятий с международным капиталом, среди них Stihl, CLAAS, «КНАУФ», «Филип Моррис», «Каргил Юг», «Райффайзен банк».
Компания BASF появилась в 1865 году. Концерн стал одним из крупнейших в мире в области агрохимической продукции, в его состав входят 160 дочерних предприятий в Европе, Америке и Азии, сотрудничает со 170 государствами и выпускает 7 тыс. наименований товаров. По всему миру работает более 150 производственных площадок BASF.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 5 сентября открылся первый в России логистический комплекс компании Stihl, которая производит бензопилы, инструменты для сельского хозяйства и строительства.
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