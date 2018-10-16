Крым и Сирия договорились о сотрудничестве в сфере экономики

Крым, В мире

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В Дамаске 16 октября подписали меморандум об экономическом сотрудничестве между Республикой Крым и Сирией

Подписи под документом поставили глава Крыма Сергей Аксенов и министр экономики и внешней торговли Сирии Самир аль-Халиль, сообщили в пресс-службы главы республики.

Крымская делегация прибыла в Сирию 15 октября. Сирийское правительство и власти Крыма договорились о создании совместной судоходной компании и сирийско-российского торгового дома, определили группы товаров для реализации. В процессе обсуждения находится вопрос авиасообщения между Дамаском и Симферополем. Также стороны обсудили сотрудничество в сфере туризма, гостиничного бизнеса, культуры, сельского хозяйства и поговорили об упрощении финансовых и банковских процедур.

Международное сотрудничество Сирия
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