Крым и Сирия договорились о сотрудничестве в сфере экономики

В Дамаске 16 октября подписали меморандум об экономическом сотрудничестве между Республикой Крым и Сирией

Подписи под документом поставили глава Крыма Сергей Аксенов и министр экономики и внешней торговли Сирии Самир аль-Халиль, сообщили в пресс-службы главы республики.

Крымская делегация прибыла в Сирию 15 октября. Сирийское правительство и власти Крыма договорились о создании совместной судоходной компании и сирийско-российского торгового дома, определили группы товаров для реализации. В процессе обсуждения находится вопрос авиасообщения между Дамаском и Симферополем. Также стороны обсудили сотрудничество в сфере туризма, гостиничного бизнеса, культуры, сельского хозяйства и поговорили об упрощении финансовых и банковских процедур.