Под Ростовом грузовик сбил дорожных рабочих. Один человек погиб

В районе пятого километра южного подъезда к Ростову-на-Дону утром 16 октября произошло ДТП, в котором погиб один человек

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области, 28-летний водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в припаркованную «Газель». От удара ее отбросило на двух рабочих. Один из них погиб на месте ДТП, второй получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас обстоятельства аварии устанавливают.