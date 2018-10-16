Под Ростовом грузовик сбил дорожных рабочих. Один человек погиб

Ростовская область

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В районе пятого километра южного подъезда к Ростову-на-Дону утром 16 октября произошло ДТП, в котором погиб один человек

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области, 28-летний водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в припаркованную «Газель». От удара ее отбросило на двух рабочих. Один из них погиб на месте ДТП, второй получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас обстоятельства аварии устанавливают.

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Под Ростовом грузовик сбил дорожных рабочих. Один человек погиб
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