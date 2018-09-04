Краснодар вошел в топ-5 городов России, привлекательных для выпускников вузов

КБ «Стрелка» составило список самых привлекательных городов России для выпускников вузов, в топ которого вошел Краснодар

Первые два места в исследовании «Куда податься: лучшие города для первой работы (привлекательность городов для выпускников вузов)» занимают Санкт-Петербург и Москва, далее идут Владивосток и Ярославль, на пятом месте — Краснодар. Всего в выборку попали 98 российских городов: региональные столицы и все города с населением более 250 тыс. человек.

Во время исследования учитывался уровень зарплат, расходов на жизнь, климат и разнообразие досуга. В частности, доступность оценивалась по тому, сколько денег у молодых специалистов остается после ежемесячных расходов (аренда квартиры, поездки на общественном транспорте и такси, покупка продуктов, траты на 20 перекусов вне дома, два похода в кино и абонемент в фитнес-клуб. Комбинация этих параметров определяет степень привлекательности городов и их принадлежность к одной из четырех групп: города-лидеры, города-клондайки, города-пансионаты и города-аутсайдеры.

В городах с максимальным общим баллом (города-лидеры), как отмечают авторы, «можно вести интересную и комфортную жизнь, легче найти друзей-сверстников, шанс найти работу по душе выше». Также в этих городах зарплаты выпускников «достаточно для той самой интересной и комфортной жизни». Всего в лидерах 27 городов, именно там работает 45 из 50 самых престижных вузов страны. В число лидеров попал и Новороссийск — он расположился на 15-м месте.