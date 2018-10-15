В Дагестане автомобиль врезался в бетонное ограждение. Два человека погибли

Дагестан

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В Дербентском районе 14 октября в аварии погибли два человека

ДТП произошло в 18:25 на 954-м километре трассы «Кавказ», возле села Рубас Дербентского района. 

По предварительным данным, 55-летний местный житель за рулем автомобиля «Нива» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. 

В результате от полученных травм скончалась на месте 36-летняя пассажирка. Водитель машины погиб в Центральной городской больнице Дербента. Второго пассажира госпитализировали, сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан. 

Как писали Юга.ру, в Хасавюртовском районе Дагестана произошло ДТП, в котором пострадал один человек.

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