В Дагестане автомобиль врезался в бетонное ограждение. Два человека погибли

В Дербентском районе 14 октября в аварии погибли два человека

ДТП произошло в 18:25 на 954-м километре трассы «Кавказ», возле села Рубас Дербентского района.

По предварительным данным, 55-летний местный житель за рулем автомобиля «Нива» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

В результате от полученных травм скончалась на месте 36-летняя пассажирка. Водитель машины погиб в Центральной городской больнице Дербента. Второго пассажира госпитализировали, сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.