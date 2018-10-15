В Ростовской области нашли убитым 14-летнего школьника

Ростовская область

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В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летнего подростка

По данным следствия, 15 октября в Каменске-Шахтинском обнаружили тело школьника с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Следственно-оперативная группа ищет причастного к совершению преступления.

Убийство
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