В Ростовской области нашли убитым 14-летнего школьника
Ростовская область Наталья Евсикова
В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летнего подростка
По данным следствия, 15 октября в Каменске-Шахтинском обнаружили тело школьника с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Следственно-оперативная группа ищет причастного к совершению преступления.
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