Под Краснодаром загорелся склад на площади 2,5 тыс. кв. метров
Краснодарский край Маша Томилина
В Краснодаре ночью 12 октября произошел крупный пожар на хуторе Ленина
В 00:29 пожарные получили сообщение о возгорании в складских помещениях.
Площадь возгорания достигла 2,5 тыс. кв. метров. Пожару присвоен высокий ранг, работает оперативный штаб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Тушением пожара занимаются 204 человека и 45 единиц спецтехники.
К 4:13 спасатели ликвидировали открытое горение.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
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