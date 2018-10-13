Под Краснодаром загорелся склад на площади 2,5 тыс. кв. метров

Краснодарский край

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В Краснодаре ночью 12 октября произошел крупный пожар на хуторе Ленина

В 00:29 пожарные получили сообщение о возгорании в складских помещениях. 

Площадь возгорания достигла 2,5 тыс. кв. метров. Пожару присвоен высокий ранг, работает оперативный штаб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Тушением пожара занимаются 204 человека и 45 единиц спецтехники.

К 4:13 спасатели ликвидировали открытое горение.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Краснодар МЧС Пожары
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Под Краснодаром загорелся склад на площади 2,5 тыс. кв. метров
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