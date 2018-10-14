Порошенко поручил начертить границу с Россией в Черном и Азовском морях
Президент Украины Петр Порошенко дал поручение правительству страны установить морские границы с Россией и уведомить РФ и ООН о вступивших в силу изменениях
Порошенко 12 октября подписал указ, который ратифицирует решение совбеза Украины «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».
Документ размещен на сайте президента Украины, срок выполнения — месяц. В тексте указа говорится о необходимости «обнародовать в установленном порядке, уведомив Секретариат ООН и РФ, определенные координаты срединной линии в Азовском море, Керченском проливе и Черном море».
Правительству Украины поручено выяснить, как сильно нарушена экология Крыма, который украинская сторона называет временно оккупированной территорией. Кроме того, члены правительства должны выполнить несколько засекреченных поручений совбеза Украины и утвердить стратегию по реинтеграции Крыма.
Документ также ставит подготовить меры по развитию морских портов и углубить дно, изменить некоторые законы о защите госграницы, в том числе установить порядок привлечения вооруженных сил и других формирований к усилению охраны границы.
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