«Армавир» сыграл вничью с калининградской «Балтикой»

ФК «Армавир» 13 октября в домашнем матче сыграл с «Балтикой» из Калининграда

Игра состоялась в рамках 16-го тура первенства ФНЛ. Матч завершился вничью, каждая команда забила по два гола. Счет на 9-й минуте открыл Игорь Падерин из «Армавира», еще один мяч на 42-й минуте забил его одноклубник Сергей Мирошниченко.

«Балтика» отыгралась во втором тайме: на 87-й минуте гол забил Максим Григорьев, на 90-й минуте — Виталий Каленкович.

«Армавир» с 14-ю очками занял 19 место в турнирной таблице, «Балтика» находится на строчку выше с 15-ю очкам.