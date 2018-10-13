«Краснодар-2» на своем поле обыграл «Зенит-2»

Футбольный клуб «Краснодар-2» 13 октября в домашнем матче сыграл с «Зенитом-2»

Игра состоялась в рамках 16-го тура первенства ФНЛ. Матч закончился со счетом 2:1 — первый мяч на 62-й минуте с пенальти забил игрок «горожан» Алекс Мацукатов. Второй гол на 86-й минуте забил также игрок «Краснодара-2» Иван Игнатьев. Единственный мяч «Зенита-2» на 90-й минуте забил Руслан Казаков.

«Зенит-2» с семью очками занимает последнее место в турнирной таблице. «Краснодар-2» с 27 очками находится на пятом месте.