«Сочи» на выезде с минимальным счетом проиграл «Томи»
Краснодарский край, Вся Россия Маша Волобуева
Футбольный клуб «Сочи» 13 октября на выезде сыграл с томской «Томью»
Матч прошел в рамках 16-го тура первенства ФНЛ. Единственный гол на 83-й минуте игры забил футболист «Томи» Ян Казаев.
В начале игры хозяева поля устроили акцию протеста и задержали старт матча на 10 минут. Футболисты вышли в майках с надписью «Томь — результат за бесплатно». Протест связан с финансовыми проблемами «Томи» — спортсмены не получают зарплату более трех месяцев. Долги обещали закрыть в сентябре, однако этого не случилось.
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