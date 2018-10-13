«Сочи» на выезде с минимальным счетом проиграл «Томи»

Футбольный клуб «Сочи» 13 октября на выезде сыграл с томской «Томью»

Матч прошел в рамках 16-го тура первенства ФНЛ. Единственный гол на 83-й минуте игры забил футболист «Томи» Ян Казаев.

В начале игры хозяева поля устроили акцию протеста и задержали старт матча на 10 минут. Футболисты вышли в майках с надписью «Томь — результат за бесплатно». Протест связан с финансовыми проблемами «Томи» — спортсмены не получают зарплату более трех месяцев. Долги обещали закрыть в сентябре, однако этого не случилось.