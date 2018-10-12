На Кубани комиссия начнет отнимать у владельцев сельхозземли, используемые не по назначению
В Краснодарском крае создана межведомственная комиссия, которая проверит сельскохозяйственные земельные участки на предмет использования
Решение о создании комиссии было принято на совещании в краевой администрации. Она будет координировать выявление фактов неиспользования земельных участков, давать оценку полученным данным, готовить документы в суд в случае изъятия земель.
«Участок считается неиспользуемым, если собственник не эксплуатирует его на протяжении трех и более лет подряд для сельскохозяйственного производства. В этом случае органы государственной власти в соответствии законом могут обратиться в суд с заявлением об изъятии», — отметили на совещании.
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Вице-губернатор Сергей Болдин подчеркнул, что эта мера является крайней и направлена, прежде всего, на устранение нарушений в землепользовании и стимулирование собственников к эффективному использованию земли.
Изъятые участки будут реализованы на торгах, сообщили в пресс-службе администрации края.
Как сообщали Юга.ру, закон об изъятии неиспользуемых сельхозземель был принят в 2016 году.
Губернатор Вениамин Кондратьев не раз призывал навести порядок в использовании земель в крае. В феврале 2017 года он сообщал, что на Кубани 49 тыс. гектаров сельхозземель используется не по назначению.
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