Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2017 год с дефицитом 1,3 трлн рублей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2017 год
В документе сказано, что бюджет исполнили с дефицитом в 1,332 трлн рублей — это 1,4% ВВП. Доходы бюджета достигли 15 трлн рублей (5,972 трлн рублей пришлись на углероды), остальные источники — 9,117 трлн рублей.
Расходы бюджета достигли 16,4 трлн рублей. Неизрасходованными оказались 591,1 млрд рублей, эти остатки перенесли на 2018 год для ассигнований на те же цели, сообщает РБК.
Как сообщали Юга.ру, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии 25 сентября внесли поправки в закон «О бюджетном процессе в Краснодарском крае». По ним бюджеты районов и городских округов региона в 2019 году смогут получить дополнительный доход, который составит более 1 млрд рублей.
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