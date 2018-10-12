Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2017 год с дефицитом 1,3 трлн рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2017 год

В документе сказано, что бюджет исполнили с дефицитом в 1,332 трлн рублей — это 1,4% ВВП. Доходы бюджета достигли 15 трлн рублей (5,972 трлн рублей пришлись на углероды), остальные источники — 9,117 трлн рублей.

Расходы бюджета достигли 16,4 трлн рублей. Неизрасходованными оказались 591,1 млрд рублей, эти остатки перенесли на 2018 год для ассигнований на те же цели, сообщает РБК.