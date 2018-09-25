На Кубани в 2019 году бюджеты муниципалитетов получат дополнительно более 1 млрд рублей

Бюджеты муниципальных районов и городских округов Краснодарского края в следующем году смогут получить дополнительный доход, который составит более 1 млрд рублей

Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания края на 13-й сессии 25 сентября. Поправки внесли в закон «О бюджетном процессе в Краснодарском крае». Ожидается, что прирост дохода произойдет за счет увеличения на 5% норматива отчислений от налога.

«Изменение нормативов даст заметную добавку местным бюджетам, но надо думать, как ей разумно воспользоваться. Под словом "воспользоваться" я имею в виду не только аккуратное и обоснованное расходование бюджетных денег. Коллегам в муниципалитетах надо думать о том, как увеличивать налогооблагаемую базу. То есть как стимулировать у себя развитие малого бизнеса, который является основным плательщиком "упрощенки"», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Документ предусматривает увеличение норматива отчисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджеты городских и сельских поселений с 3% до 4%. По мнению депутатов, изменения помогут пополнить бюджеты поселений в следующем году на сумму более чем 330 млн рублей, сообщает пресс-служба ЗСК.