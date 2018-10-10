На трассе под Таганрогом в ДТП с тремя машинами пострадали три человека

Ростовская область

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В Ростовской области на 72-м км трассы Ростов — Таганрог 9 октября произошло ДТП с участием трех автомобилей

По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля «Ока» на перекрестке не уступил дорогу и врезался в Hyundai Accent, за рулем которого находился 45-летний мужчина. После столкновения иномарка врезалась в ВАЗ-2107 под управлением 29-летней женщины, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В результате аварии пострадали три человека. С травмами в больницу доставили водителя и пассажирку «Оки», а также женщину — водителя ВАЗ-2107.

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