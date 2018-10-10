Минсельхоз хочет снизить налог на фрукты до 10%
Вице-премьер Алексей Гордеев 9 октября сообщил, что НДС на фрукты планируют снизить до 10%
Об этом он рассказал после совещания по вопросам развития сельского хозяйства. По словам Гордеева, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев обратился к президенту Владимиру Путину и попросил снизить на 10% налог на добавленную стоимость на фрукты для аграриев. Глава государства одобрил такую инциативу.
Вице-премьер добавил, что президент поддержал предложение об отмене налога с субсидий для производителей сельскохозяйственной продукции. По мнению президента, оплата аграриями налога в 20% с получаемой ими господдержки несправедлива.
Сейчас льготный налог установлен на овощи, некоторые виды рыб и морепродуктов, детское и диабетическое питание, хлеб, крупы, муку, макаронные изделия, соль, сахар, маргарин, масло, молоко, мясо и яйца, пишет «Коммерсантъ».
Как сообщали Юга.ру, Путин 4 августа подписал законопроект о повышении налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Из-за этого большинство крупных российских компаний заявили о планах повысить цены в 2019 году.
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