Правительство РФ предложило освободить от НДС перевозчиков общественного транспорта
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается освободить от НДС перевозчиков общественного транспорта
Согласно проекту, от налога необходимо освободить компании, которые перевозят пассажиров в регионах по регулируемым тарифам автомобильным и городским наземным транспортом на основании государственного или муниципального контракта.
Законопроект подготовило Министерство транспорта России. Поправки планируют внести в Налоговый кодекс.
Уточняется, что сейчас стоимость перевозки облагается НДС. Однако тарифы регулируют власти, и это приводит к завышению бюджетных расходов, сообщает пресс-служба Правительства России.
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