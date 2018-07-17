Правительство РФ предложило освободить от НДС перевозчиков общественного транспорта

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается освободить от НДС перевозчиков общественного транспорта

Согласно проекту, от налога необходимо освободить компании, которые перевозят пассажиров в регионах по регулируемым тарифам автомобильным и городским наземным транспортом на основании государственного или муниципального контракта.

Законопроект подготовило Министерство транспорта России. Поправки планируют внести в Налоговый кодекс.

Уточняется, что сейчас стоимость перевозки облагается НДС. Однако тарифы регулируют власти, и это приводит к завышению бюджетных расходов, сообщает пресс-служба Правительства России.