Правительство РФ предложило освободить от НДС перевозчиков общественного транспорта

Вся Россия

Распечатать

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается освободить от НДС перевозчиков общественного транспорта

Согласно проекту, от налога необходимо освободить компании, которые перевозят пассажиров в регионах по регулируемым тарифам автомобильным и городским наземным транспортом на основании государственного или муниципального контракта.

Законопроект подготовило Министерство транспорта России. Поправки планируют внести в Налоговый кодекс.

Уточняется, что сейчас стоимость перевозки облагается НДС. Однако тарифы регулируют власти, и это приводит к завышению бюджетных расходов, сообщает пресс-служба Правительства России.

Бюджет Законопроекты Налоги Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Три детеныша европейской лани родились в геленджикском «Сафари-парке»
Правительство РФ предложило освободить от НДС перевозчиков общественного транспорта
Суд обязал жителя Ростовской области удалить тату на руке
На Крымском мосту ограничат движение из-за съемок клипа группы «Любэ»
В Краснодаре последствия ливня ликвидировали всю ночь. Работы продолжают на улице Московской
В Краснодарском крае прогнозируют ливни с грозой

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале