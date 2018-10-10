В порту Геленджика после реконструкции планируют принимать пассажирские суда

В Геленджике реконструкцию порта планируют завершить до 2022 года

Проект предусматривает, что грузооборот увеличится до 300 тыс. тонн в год. Порт сможет принимать пассажирские суда. Ожидается, что пассажирооборот составит 19,6 тыс. человек в год.

В порту намерены построить яхтенную марину. На ней круглогодичного симожет базироваться до 200 яхт. Согласно проекту, на берегу построят отель, торгово-развлекательный комплекс с концертным залом. Также будет предусмотрен сектор индивидуальной малоэтажной застройки, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Краснодарского края.

Проект входит в программу «Развитие транспортной системы России». Документация уже получила заключения государственных экспертиз, в том числе экологической.