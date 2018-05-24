Инвестор планирует построить в Геленджике морской пассажирский порт

На Петербургском международном экономическом форуме — 2018 администрация Краснодарского края подписала соглашение с ООО «Морской порт Геленджик» о строительстве гостиницы с акватермальным комплексом, мариной для яхт и пассажирским портом

Как сообщил вице-губернатор Василий Швец, согласно соглашению, в городе-курорте построят «Комплекс береговой структуры в морском порту Геленджик и многофункциональный рекреационный комплекс «Геленджик марина».

В рамках проекта будут возведены апартаменты, гостиница, акватермальный комплекс с крытыми и открытыми бассейнами с морской водой, яхтенная гавань и морской пассажирский порт.

Реализовать проект планируется в 2018-2022 году. Объем инвестиций составит порядка 12,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

ООО «Морской порт Геленджик» было образовано в Краснодаре в 2016 году с уставным капиталом в 11 тыс. рублей. Генеральный директор компании — Павел Гурьянов, который также является учредителем ООО «Авиа Траст», которое занимается грузовым воздушным транспортом.

Как сообщали Юга.ру, ранее появлялась информация о том, что дочка компании сына главы «Ростеха» Станислава Чемезова «Финансовые системы» — «Геленджикский морской порт» планирует построить большой яхт-клуб на Тонком мысу.