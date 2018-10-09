«Яндекс» заморозил сервис по поиску попутчиков

Компания «Яндекс» заморозила собственный сервис по поиску попутчиков для водителей и пассажиров - «Яндекс.Попутка»

В пресс-службе компании заявили, что сервис не встретил достаточного отклика у пользователей.

«В начале года мы запустили экспериментальный сервис "Яндекс.Попутка" в некоторых регионах. Сейчас он приостановлен, поскольку не встретил достаточного отклика у пользователей. Мы думаем над его переформатированием и, возможно, вернемся к этому сервису позднее», — цитирует представителя компании ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, сервис для поездок на расстояние более 10 км был запущен в Ростовской области и Красноярском крае. Его пользователи указывали начальную и конечную точки поездки, а приложение искало водителей, которые едут тем же маршрутом по «Яндекс.Навигатору» и также зарегистрированы в приложении. Если маршруты совпадали, «Попутка» предлагала водителю подвезти пассажира за символическую плату.

По данным РБК, лидером карпулинга (райдшеринга) в России с 2014 года, с момента появления, остается сервис BlaBlaCar. В стране сервисом пользуются 15 млн человек.