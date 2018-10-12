Компания «Сименс Финанс» предложила клиентам новые условия лизинга

В сезон деловой активности компания «Сименс Финанс» снизила авансы и увеличила объемы финансирования

Новые условия помогут с минимальным первоначальным взносом получить инвестицию в максимальном объеме, чтобы приобрести оборудование, транспорт и технику до Нового года, рассказали в компании.

Для постоянных клиентов с положительной историей сотрудничества с «Сименс Финанс» авансы по лизингу спецтехники снижены в два раза. Если в проекте используются решения и компоненты «Сименс», компания готова предлагать беспрецедентный аванс в 5%. При этом по сделкам модернизации оборудования компонентами «Сименс» объемы финансирования увеличены до 15 млн рублей.

По данным RAEX, «Сименс Финанс» занимает первое место в РФ по финансированию оборудования для пищевой промышленности, машиностроения и металлургии, упаковки, энергетики и полиграфии, входит в тройку лидеров по спецтехнике и медицинскому оборудованию. Этим отраслям «Сименс Финанс» тоже предлагает новые условия в рамках линейки «быстрых» решений: до 50 млн рублей за три дня с авансом от 10%.

Для выбора подходящих условий достаточно оставить заявку на сайте, позвонить по телефону 8-800-2000-180 (звонок бесплатный по РФ) или обратиться в ближайшее из 24 представительств «Сименс Финанс».

Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Краснодаре:

Бизнес-центр «Девелопмент-Юг» (ул. Московская 59/1), офис 906.

Телефон: 8 (861) 216-9000.

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