В центре Сочи мужчина провалился в колодец

Краснодарский край

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В Сочи 8 октября спасатели помогли мужчине, который провалился в колодец

В 18:45 спасатели получили сообщение о том, что в районе автомобильной стоянки около городской больницы № 4 человеку требуется помощь. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что мужчина упал в бетонный колодец и не может самостоятельно выбраться. 

«Чтобы достать пострадавшего на поверхность, спасатели использовали альпинистское снаряжение и трипод с лебедкой. Мужчина не получил видимых травм, его осмотрели врачи скорой помощи», — рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. 

Пострадавшим оказался 56-летний житель Армавира. По его словам, они часто с друзьями собираются в этом месте «посидеть», но никогда ранее с ним такого не случалось. 

Как сообщали Юга.ру, 1 октября в Крыму спасатели сняли с дерева москвича, который залез туда за котенком, но не смог спуститься самостоятельно. 

МЧС Происшествия Сочи
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