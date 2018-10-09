В центре Сочи мужчина провалился в колодец

В Сочи 8 октября спасатели помогли мужчине, который провалился в колодец

В 18:45 спасатели получили сообщение о том, что в районе автомобильной стоянки около городской больницы № 4 человеку требуется помощь. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что мужчина упал в бетонный колодец и не может самостоятельно выбраться.

«Чтобы достать пострадавшего на поверхность, спасатели использовали альпинистское снаряжение и трипод с лебедкой. Мужчина не получил видимых травм, его осмотрели врачи скорой помощи», — рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Пострадавшим оказался 56-летний житель Армавира. По его словам, они часто с друзьями собираются в этом месте «посидеть», но никогда ранее с ним такого не случалось.