В Белореченском районе в ДТП сгорели автомобиль и мотоцикл

В Белореченском районе 7 октября произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист

Авария случилась в 19:55 на трассе Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск. По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Suzuki под управление 49-летнего мужчины. После ДТП оба транспортных средства загорелись.

В результате аварии мотоциклист погиб. По словам очевидцев аварии, водитель иномарки был пьян. Его доставили на медицинское освидетельствование, результатов пока нет, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.