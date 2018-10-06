В Дагестане при взрыве в «Горгазе» пострадал один человек

В Махачкале 6 октября на огороженной территории «Горгаза» произошел взрыв

ЧП случилось на улице Атаева в 9:45. Там взорвался газовый баллон. Возгорание это не вызвало.

В результате пострадал один человек. Его доставили в республиканскую клиническую больницу.

В ликвидации последствий происшествия участвовали 11 человек и три машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Республике Дагестан.