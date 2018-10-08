Экипаж Успенского и Даниловой стал чемпионом России по ралли

В Адыгее подвели итоги финального этапа чемпионата и Кубка России по ралли, который прошел 6 и 7 октября по дорогам республики и Краснодарского края

Ралли «Предгорья Кавказа-2018» выиграл экипаж из Москвы на Subaru Impreza STI под управлением Сергея Успенского и Марины Даниловой. Эта победа по итогам раллийного сезона в чемпионате страны принесла Сергею Успенскому 16-й титул чемпиона России, Марине Даниловой — четвертый.

Вторым на финальном ралли сезона 2018 в итоговой классификации абсолютного зачета стал экипаж из Дениса Ростилова и Георгия Трошкина. Именитый экипаж команды URT отделили от лидера гонки 16,4 секунды.

Экипаж Адыгеи Олега Топорова из Майкопа и Полины Мухиной из Москвы занял третью позицию в итоговой классификации ралли, однако в гоночных сериях чемпионата и Кубка России экипаж участие не принимает.

«Весь чемпионат этого сезона был такой непростой, и гонка эта непростая по логистике, но интересная и сложная по дорогам. Снимаю шляпу перед Ростиловым! Не очень понимаю, как он ехал, ведь моя машина легче! Мы немного не угадали с колесами на первую секцию, но на вторую поставили нужный комплект и смогли показать столь необходимый результат! Спасибо моему замечательному штурману и команде!», — отметил Сергей Успенский.

Кубок России выиграла команда «PRO-Sport Rally» и их новый пилот Владислав Казаков. На второй ступени подиума остался Евгений Суховенко из Ростова-на-Дону, а третье место занял асбестовец Алексей Миронов.

«Финал всех раллийных финалов завершен, и у организаторов уже началась подготовка к новому сезону — в ближайшее время будет опубликован календарь гоночных серии чемпионата и Кубка страны на 2019 раллийный сезон», — отметили в пресс-службе ралли «Предгорья Кавказа-2018».