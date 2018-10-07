В Адыгее определены фавориты и аутсайдеры чемпионата России по классическому ралли

Организаторы и судейская коллегия ралли «Предгорья Кавказа 2018» подвела итоги первого дня финала чемпионата и кубка России, который стартовал в Адыгее 5 октября

Всего стартовали 45 экипажей, из них семь в первый день финала сошли с дистанции. Причины самые разные: от повреждений подвески до поломки двигателя.

Лидером стал заслуженный мастер спорт России Сергей Успенский на Subaru. Молодой пилот Денис Ростилов и штурман Георгий Трошкин на Mitsubishi Lancer Evo-9 лишь 27 секунд уступили лидеру. Игорь и Яна Буланцевы на автомобиле Ford Fiesta R5 замкнули тройку лидеров.

В классе R2 (моноприводная техника) лидером дня стал Артур Мурадян на редкой для России машине Opel Adam R2, а на втором месте — Настя Миронова на Ford Fiesta. Павел Козлов и Евгений Сапунов на Honda Civic лидируют в классе R3 — экипаж выиграл почти все спецучастки дня, лишь на третьем они уступили Роману Русских. Михаил Миронов на Ford Fiesta — на третьей позиции.

«В итоге пилотам пришлось преодолеть 241 километр перегонов помимо 56 км скоростных дорог — два спецучастка прошли в окрестностях Майкопа, еще два в Краснодарском крае. Примечательно, что впервые за этот сезон были запущены спецучастки в ночное время, а спецучасток «Калужкая» и «Хадыженский» после долгого многолетнего перерыва вновь вернулись в южные гонки», — отметили в пресс-службе ралли «Предгорья Кавказа 2018» .

Финальный день ралли включает в себя прохождение четырех спецучастков. Вечером на стадионе в п. Афипский будут названы имена победителей ралли «Предгорья Кавказа 2018» и чемпионы России 2018 года.

Предварительно, по итогам всех зачетов, уже определены лидеры чемпионата России. Это, во-первых, Игорь и Яна Буланцевы. Их экипаж выиграл немало этапов Кубка России на Mitsubishi, а в этом году пересел на более серьезную технику. Помимо них, на лидерство претендуют Матвей Безруков и Александр Рыбников, экипаж 29: пилот более известен как штурман чемпиона России Григория Трегубова, а в этом году сам сел за руль. Кроме того, следует обратить внимание на Артура Мурадяна и Павла Челебаева, экипаж 25 — победитель этапов чемпионата России по ралли в зачете R2. Ранее выступал на Peugeot, эта гонка дебютная на Opel. Дмитрий Воронов и Виктор Позерн, экипаж 18 — самый быстрый российский раллист в моноприводе, многократный чемпион и обладатель кубка страны, серебряный призер чемпионата России по ралли рейдам 2018 года в абсолютном зачете.