На первенство Тбилисского района по греко-римской борьбе пригласили олимпийского чемпиона

Краснодарский край

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В спортивном комплексе «Олимп» станицы Тбилисской 6 октября состоялось открытое первенство района по греко-римской борьбе

Состязания посвящены 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершению битвы за Кавказ, сообщили в пресс-службе администрации Тбилисского района.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Тбилисского, Кавказского, Ейского, Новопокровского, Лабинского, Приморско-Ахтарского и Динского районов, Армавира, Адыгеи и Карачаево-Черкесии.

Почетными гостями мероприятия стали глава Тбилисского района Евгений Ильин, олимпийский чемпион Альбиев Ислам-Бека и председатель спортивной федерации Тбилисского района Станислав Лизгинов.

Единоборства Тбилисский район
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На первенство Тбилисского района по греко-римской борьбе пригласили олимпийского чемпиона

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