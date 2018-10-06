Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария объявили о проведении перекрестного года

Главы Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии Рашид Темрезов и Казбек Коков 5 октября подписали указы о проведении перекрестного года

Перекрестным объявлен 2019 год. Коков и Темрезов планируют укреплять добрососедские отношения между народами двух республик, расширять сотрудничество в экономической, гуманитарной и культурной сферах.

«Мы решили придать дополнительный импульс сотрудничеству между республиками во всех областях и по всем направлениям, которое соответствовало бы сегодняшним реалиям. У нас много общего: национальные языки, традиции, обычаи», — сказал Коков.

Он отметил, что необходимо объединить усилия по сохранению и развитию этих основополагающих факторов национальной идентичности. Глава Кабардино-Балкарии добавил, что это послужит еще большему сближению и укреплению дружбы между народами.

Темрезов пояснил, что важно взаимодействие общественных молодежных организаций двух республик. Он ожидает, что перекрестный год еще больше объединит регионы, откроет новые возможности для сотрудничества, укрепит стремление сохранить традиции, обычаи и культуру, сообщает пресс-служба врио главы Кабардино-Балкарской Республики.