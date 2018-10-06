Против владельцев ТЭЦ в Лермонтове из-за долгов в 300 млн рублей возбудили уголовные дела

Ставропольский край

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В Ставропольском крае расследуют уголовные дела в отношении владельцев ТЭЦ в Лермонтове, которые имеют долги за потребленный газ и электричество

Долги накоплены перед компаниями «Ставропольэнергосбыт» и «Газпром межрегиогаз Ставрополь». Об этом 5 октября рассказал министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Хоценко.

«Местные жители исправно оплачивали потребленные ресурсы. Компетентные органы сейчас разбираются, куда теплоэлектроцентралью были направлены деньги. Около 99,5% население исправно платило», — пояснил он.

Вице-премьер Ставрополья Роман Петрашов уточнил, что ситуацией занимается прокуратура и следственный комитет, сообщает «Интерфакс-Юг».

Как писали Юга.ру, в ставропольском Лермонтове ввели режим ЧС. В мэрии пояснили, что у организации, обеспещивающей жителей теплом, газом и горячей водой, есть многомиллионные долги перед поставщиками ресурсов. В связи с этим город может остаться без света и газа.

Прокуратура Следственный комитет Энергетика
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Против владельцев ТЭЦ в Лермонтове из-за долгов в 300 млн рублей возбудили уголовные дела
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