Против владельцев ТЭЦ в Лермонтове из-за долгов в 300 млн рублей возбудили уголовные дела

В Ставропольском крае расследуют уголовные дела в отношении владельцев ТЭЦ в Лермонтове, которые имеют долги за потребленный газ и электричество

Долги накоплены перед компаниями «Ставропольэнергосбыт» и «Газпром межрегиогаз Ставрополь». Об этом 5 октября рассказал министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Хоценко. «Местные жители исправно оплачивали потребленные ресурсы. Компетентные органы сейчас разбираются, куда теплоэлектроцентралью были направлены деньги. Около 99,5% население исправно платило», — пояснил он. Вице-премьер Ставрополья Роман Петрашов уточнил, что ситуацией занимается прокуратура и следственный комитет, сообщает «Интерфакс-Юг».