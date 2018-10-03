В ставропольском Лермонтове ввели режим ЧС из-за возможного отключения электричества

Администрация ставропольского Лермонтова 2 октября ввела режим чрезвычайной ситуации из-за долгов энергоснабжающей организации

Режим ЧС начал действовать с 21:00. В мэрии пояснили, что у организации, обеспещивающей жителей теплом, газом и горячей водой, есть многомиллионные долги перед поставщиками ресурсов. В связи с этим город может остаться без света и газа, сообщает «Интерфакс-Юг».

Заместитель генпрокурора РФ Иван Сыдорук 2 октября внес представление губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову в связи с угрозой прекращения подачи электричества в Лермонтове. Он потребовал от главы края обеспечить бесперебойное энергоснабжение города.

Электричество, тепло и горячую воду в город подавал филиал «Южной энергетической компании». Установлено, что предприятие систематически не оплачивает поставленные ресурсы. В результате долги за газ превысили 318 млн рублей, за электричество — 13,8 млн рублей. В Генпрокуратуре сообщили, что это создало угрозу ограничения поставок газа в котельные, приостановки тепло- и электроснабжения Лермонтова, в том числе социально значимых объектов и организаций.

По данным ведомства, губернатор и правительство края не принимают меры по предупреждению ситуаций, которые могут привести к прекращению энергоснабжения города. Сыдорук поручил привлечь представителей региональной власти, виновных в сложившейся ситуации, к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.