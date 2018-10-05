В Кабардино-Балкарии из подвала вытащили провалившуюся женщину

Кабардино-Балкария

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В Нальчике спасатели и медики помогли местной жительнице выбраться из подвала, в который она провалилась

Женщина находилась у себя дома. Она упала в подвал после того, как обрушились деревянные перекрытия пола. Встать и выбраться самостоятельно пострадавшая не смогла. На место вызвали сотрудников МЧС и скорой медицинской помощи, сообщает 5 октября «Регион online».

Медики опустились в подвал и оказали помощь на месте. После этого спасатели подняли женщину. Ее доставили в больницу.

МЧС Несчастные случаи
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