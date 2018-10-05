В Армавире пенсионерка убила сожителя своей дочери кухонным ножом

В Армавире 75-летнюю женщину заподозрили в убийстве мужчины 3 октября

Следствие установило, что женщина арендовала квартиру на улице Кирова, где проживала совместно с дочерью. Последнюю неделю с ними также жил 43-летний сожитель родственницы. Во время совместного распития алкоголя пенсионерка поссорилась с мужчиной, после чего ударила его кухонным ножом в грудь. Ее дочь вызвала скорую, но спасти пострадавшего не удалось.

Пенсионерку задержали. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.