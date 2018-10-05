В Усть-Лабинске провели школьный футбольный турнир «Легенды Кубани»

В Усть-Лабинске прошел краевой школьный футбольный турнир «Легенды Кубани»

Его провели 30 сентября. На игры приехали дети из Выселковского, Кореновского, Красноармейского, Калининского, Динского и Усть-Лабинского районов. Инициаторами соревнований стали футбольные клубы «Кубань» и «Урожай», а также краевое министерство физической культуры и спорта.

В пресс-службе администрации Усть-Лабинского района, что идея турнира — создание условий для преемственности спортивных традиций между поколениями. Мероприятие посвятили 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

По результатам игр первое место занял Красноармейский район. Победители попадут на матч сборной России против команды Турции. Игра состоится 14 октября в Сочи в рамках Лиги наций УЕФА.

На втором месте оказался Выселковский район, на третьем — Динской район. Команда из Калининского района — на четвертой строчке, Усть-Лабинского района — на пятой, Кореновского района — на шестой.

В каждой команде определили лучших игроков. Призерам вручили памятные кубки и грамоты. Организаторы сообщили, что перспективных игроков примут в профессиональные футбольные школы края.