Во время пожара в Кабардино-Балкарии погибли три человека

В Баксане 5 октября произошел пожар в пятиэтажке

По словам руководителя пресс-службы управления МЧС по региону Кантемира Берова, в результате возгорания погибли три человека — женщина и двое детей. Еще двое пострадавших госпитализированы.

Пожар произошел на третьем этаже, жильцов эвакуировали. В настоящий момент огонь уже потушили, сообщает RT.