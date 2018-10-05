Во время пожара в Кабардино-Балкарии погибли три человека
Кабардино-Балкария Маша Волобуева
В Баксане 5 октября произошел пожар в пятиэтажке
По словам руководителя пресс-службы управления МЧС по региону Кантемира Берова, в результате возгорания погибли три человека — женщина и двое детей. Еще двое пострадавших госпитализированы.
Пожар произошел на третьем этаже, жильцов эвакуировали. В настоящий момент огонь уже потушили, сообщает RT.
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