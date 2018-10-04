В онкоцентрах Кубани пройдет День открытых дверей
Посвященная Всемирному дню борьбы с раком молочной железы акция пройдет в онкоцентрах Краснодарского края
Мероприятия состоятся 8 октября в Клиническом онкодиспансере № 1 Краснодара и межтерриториальных онкологических диспансерах в Сочи, Новороссийске, Армавире и Ейске.
В краснодарском онкодиспансере консультативно-диагностический прием будет вестись с 9 до 16 часов.
«В акции смогут бесплатно, без предварительной записи и направления принять участие все желающие», — сообщили в краевом минздраве.
В ведомстве напомнили, что регулярного проводить УЗИ молочных желез и маммографию нужно женщинам старше 30 лет.
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