В Сочи из моря достали тело мужчины, пролежавшее в воде около месяца

В микрорайоне Макопсе в Лазаревском районе Сочи местные жители обнаружили тело мужчины в море

Они сообщили об этом в полицию. На место прибыли правоохранители.

В краевом СКР сообщили, что по предварительным данным, тело пробыло в воде около месяца. Личность погибшего пока не установлена, передает «Комсомольская правда».

Издание отмечает, что 19 августа в Анапе в море унесло 30-летнего жителя Ставрополя. Тело его не нашли.