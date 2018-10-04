В Сочи из моря достали тело мужчины, пролежавшее в воде около месяца

Краснодарский край

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В микрорайоне Макопсе в Лазаревском районе Сочи местные жители обнаружили тело мужчины в море

Они сообщили об этом в полицию. На место прибыли правоохранители.

В краевом СКР сообщили, что по предварительным данным, тело пробыло в воде около месяца. Личность погибшего пока не установлена, передает «Комсомольская правда».

Издание отмечает, что 19 августа в Анапе в море унесло 30-летнего жителя Ставрополя. Тело его не нашли.

Сочи
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В Сочи из моря достали тело мужчины, пролежавшее в воде около месяца
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