В Краснодаре из-за аварии закрыли движение трамваев по улице Клинической

Несколько трамвайных маршрутов 4 октября временно изменят схему движения из-за аварии на канализационной сети

С 15:00 вагоны маршрутов № 2, 5, 8 и 15 перестали ходить по улице Клинической.

Трамваи № 2, 8 и 12 будут доезжать до оборотного кольца на пересечении улиц Колхозной и 40-летия Победы. Вагоны маршрута № 5 будут курсировать в обоих направлениях по улице Садовой вместо Коммунаров, сообщили в пресс-службе КТТУ.