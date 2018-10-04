Начался снос самостроев на перевале Аишхо на территории Сочинского нацпарка

Краснодарский край

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На сочинском перевале Аишхо начали демонтировать самовольные строения, чтобы восстановить на их месте природный комплекс

«Совместными усилиями ведется планомерная работа: граждане разбирают строения, сотрудники нацпарка осуществляют санитарную уборку территории и вывоз мусора», — сообщили в Сочинском нацпарке.

По словам представителей нацпарка, никаких правоустанавливающих документов от пользователей «балаганов» в администрацию не поступало.

22 августа на сайте Сочинского национального парка было опубликовано объявление с требованием к пользователям самостроев в районе Аишхо вывезти личные вещи и демонтировать сооружения. Также предлагалось уведомить нацпарк о сроках проведения работ, чтобы получить пропуск на территорию с ограниченным доступом.

С большинством пользователей «балаганов» Сочинскому нацпарку удалось достичь взаимопонимания — люди сносят постройки собственными силами.

Самострой Сочи Экология
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