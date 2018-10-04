В 108-летней сельской школе Усть-Лабинского района построят спортзал

Краснодарский край

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В станице Ладожской Усть-Лабинского района в одной из школ построят спортивный зал

Такое решение приняли депутаты совета муниципалитета на сессии 20 сентября. Деньги в местном бюджете уже предусмотрели. Глава района Николай Артющенко рассказал, что зал возведут по программе софинансирования с участием краевых и районных капиталовложений.

Планируется, что спортзал построят в школе № 25. В этом году учреждению исполнилось 108 лет. Однако спортзала в ней никогда не было. Занятия по физкультуре проходили в специальной комнате, сообщили в пресс-службе администрации Усть-Лабинского района.

Спортзал будет расположен в отдельном здании. Уже есть проектно-сметная документация. По проекту размеры зала — 18 на 24 метров. Школьники смогут заниматься в нем общефизической подготовкой, волейболом и баскетболом.

Спортивное строительство Строительство Усть-Лабинский район Школа
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В 108-летней сельской школе Усть-Лабинского района построят спортзал

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