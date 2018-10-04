В Краснодаре завершают строительство жилого комплекса «Мечта»

Группа компаний АСК приступила к завершающей стадии строительства жилого комплекса «Мечта» на улице Героя Яцкова в Краснодаре

Жилой комплекс представляет собой 25-этажный дом. В нем 695 квартир общей площадью 27,8 тыс. кв. метров. Сейчас в продаже осталось менее 30% квартир. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2018 года.

В связи с тем, что строительство находится на завершающей стадии, с 1 октября на часть квартир снизили цены.

«Акция позволит купить некоторые квартиры в доме со скидкой. Цена квадратного метра однокомнатной квартиры площадью 37 кв. метров в течение октября составит 44 тыс. рублей. Это на 8 тыс. рублей меньше, чем зафиксировано в прайсе и установлено на другие типы квартир в этом доме. Выгода для покупателя составит не менее 280 тыс. рублей», — сообщили в службе маркетинга застройщика.

В проекте предусмотрены студии площадью 28 кв. м. Основную часть предложений составляют классические однокомнатные квартиры площадью 35-37 кв. метров. Двухкомнатные квартиры площадью 58-60 кв. метров рассчитаны на семьи с одним или двумя детьми.

Жилье можно приобрести не только с базовой отделкой, но и с базовой улучшенной отделкой. Покупатели могут выбрать квартиру с ремонтом «под ключ», с полностью готовым ремонтом и установленной мебелью, а также сертификатом на бытовую технику.

«Добраться до улицы Северной на автомобиле можно за 15-20 минут, до улицы Восточно-Кругликовской — за 2-6 минут. Остановка общественного транспорта расположена в четырех минутах ходьбы от жилого комплекса. Там проходят маршруты нескольких автобусов и маршрутных такси», — отметили в службе маркетинга.

Радом с домом есть школа, которую открыли в сентябре 2018 года, два муниципальных детских сада, две поликлиники, супермаркеты.

Генеральный директор группы компаний Инна Шестаченко ранее сообщала, что до конца года АСК планирует сдать в эксплуатацию более 110 тыс. кв. метров жилья. Помимо жилого комплекса «Мечта» к сдаче готовят первый и четвертый литеры ЖК «Спортивный парк», второй литер ЖК «Мелодия», третий и пятый литеры ЖК «Марсель», четвертый литер ЖК «Премьера». Все эти жилые комплексы находятся в Краснодаре. Также АСК в этом году планирует сдать в Анапе два литера жилого комплекса комфорт-класса «Адмирал» с отдельно стоящей многоуровневой парковкой.