Путин подписал закон о предоставлении выходных пожилым работникам для прохождения диспансеризации

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий предоставление работникам, в том числе пенсионного и предпенсионного возраста, выходных для прохождения диспансеризации

Соответствующие изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ.

В соответствии с законом, работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места должности и среднего заработка. А работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или за выслугу лет, — на два рабочих дня один раз в год.

В документе отмечается, что дни освобождения от работы для прохождения диспансеризации согласовываются с работодателем.

Как сообщали Юга.ру, также 3 октября Путин подписал пакет законов по пенсионной реформе, предусматривающий, что мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60.