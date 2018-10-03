В Краснодаре поезд сбил сидящего на рельсах мужчину

В Краснодаре проводится проверка по факту смерти 27-летнего мужчины

По версии следствия, 3 октября примерно в 00:15 на перегоне Витаминный — Краснодар-2 27-летний мужчина сидел на рельсах, когда его сбил пассажирский поезд сообщением Адлер — Москва. По словам машиниста, он подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но молодой человек не реагировал. От полученных травм он скончался на месте.

Следователь опросил водителя поезда, назначил судебно-медицинскую экспертизу. Проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.