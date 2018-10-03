В Сочи мужчина упал мимо бассейна, собираясь прыгнуть с крыши в воду

В Сочи мужчина неудачно прыгнул в бассейн с крыши строения и получил травмы

Инцидент произошел 29 сентября. Момент падения попал на видео. На записи мужчина стоит на крыше строения, долго собирается прыгнуть, при разбеге цепляется ногами за карниз и падает на плитку, не долетев до воды.

«В дежурную часть УВД по городу Сочи из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним поступил мужчина с травмами. На место выехали сотрудники полиции. Было установлено, что пострадавшим является гражданин Армении 1977 года рождения. Также установлено, что он прыгал с высоты, упал и получил травмы», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.