В Сочи мужчина упал мимо бассейна, собираясь прыгнуть с крыши в воду

Краснодарский край

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В Сочи мужчина неудачно прыгнул в бассейн с крыши строения и получил травмы

Инцидент произошел 29 сентября. Момент падения попал на видео. На записи мужчина стоит на крыше строения, долго собирается прыгнуть, при разбеге цепляется ногами за карниз и падает на плитку, не долетев до воды.

«В дежурную часть УВД по городу Сочи из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним поступил мужчина с травмами. На место выехали сотрудники полиции. Было установлено, что пострадавшим является гражданин Армении 1977 года рождения. Также установлено, что он прыгал с высоты, упал и получил травмы», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.

Внимание! На видео содержится сцена получения серьезной травмы. Если вы не уверены, что готовы к этому, не смотрите запись.

Происшествия Сочи
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