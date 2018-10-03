Сочи примет чемпионат России по серфингу

В Сочи на споте «Хоста» 5 октября пройдет чемпионат России по серфингу

Участие примут более 100 спортсменов. Из них определят чемпионов среди мужчин и женщин в дисциплине «короткая доска». Победители соревнований войдут в состав сборной России.

«Завершится чемпионат вечеринкой. На пляже создадут атмосферу легендарных серферских вечеринок с выступлениями музыкантов», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.