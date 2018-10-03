В правительстве РФ отрицают планы отказаться от доллара

В кабмине РФ 3 октября прокомментировали сообщения СМИ об отказе от расчетов долларами

В кабмине РФ нет планов и проектов по отказу от долларовых расчетов. Прорабатываются только пути снижения зависимости экономики страны от американской валюты, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Кроме того, кабмин обсуждает меры по созданию стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов компаний на национальные валюты.

«Работа в этом направлении не связана с какими-либо личными инициативами, высказываемыми на различных площадках, и отражает стратегическую линию правительства», — добавили в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, 2 октября стало известно, что правительство РФ готовит проект об отказе от доллара в российской экономике. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что новый законопроект рассчитан на изменение мировой тенденции, он не подразумевает полный отказ от доллара.