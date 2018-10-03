Правительство РФ планирует отказаться от доллара

Правительство РФ готовит проект об отказе от доллара в российской экономике

Новый законопроект направлен на расширение использования рубля в международных расчетах. Его разработали на основе плана главы ВТБ Андрея Костина, который он представил президенту РФ Владимиру Путину в июле. Планируется, что в ближайшее время план утвердит премьер Дмитрий Медведев.

План рассчитан на изменение мировой тенденции, он не подразумевает полный отказ от доллара. Кроме того, проект не предусматривает ограничительных или запретительных мер, запрета расчета в долларах также не будет. Главная цель — создание возможностей для расчетов в национальных валютах, облегчение валютного контроля и либерализация валютного законодательства, пишет The Bell со ссылкой на источник.

По словам Костина, на полную дедолларизацию потребуется минимум пять лет, президент уже поддержал этот долгосрочный проект.

Другой собеседник The Bell рассказал, что новый проект — ответ на прошлогодний закон о санкциях президента США Дональда Трампа. Так как крупнейшими торговыми партнерами России являются Китай и ЕС, планируется перевести расчеты с ними в юани и евро, а в случае со странами ЕАЭС — в рубли.

План обсуждают крупнейшие банки России, среди них ЦБ и ВТБ. Главная цель проекта для них заключается в создании удобных механизмов, позволяющих бизнесу осуществлять расчеты в любых валютах без потерь. Для этого нужно создать инструменты, дающие доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя необходимость закупать ее на валютных рынках. Переговоры об этом сейчас ведутся.

Некоторые экономисты считают невозможным использование рубля в международных счетах, потому что «нельзя заставить мир рассчитываться в слабых валютах».

Как сообщали Юга.ру, в январе Минфин США в рамках закона о санкциях (CAATSA) представил конгрессу «кремлевский список» с именами крупных чиновников, олигархов и бизнесменов. В него попали Сергей Галицкий, Олег Дерипаска, Александр Ткачев.

Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал федеральный закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Он наложил дополнительные санкции на Иран, Северную Корею и Россию.