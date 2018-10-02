Увольнение двух советников и помощников — первые кадровые решения нового главы КБР

Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек освободил от должности двоих советников и помощника. Это первые его кадровые решения в новой должности

«Освободить Сергея Касумова, Заура Ворокова от должности советника главы Кабардино-Балкарской Республики. Освободить Анзора Гонибова от должности помощника главы Кабардино-Балкарской Республики», — говорится в тексте указов.

Указы вступили в силу со дня опубликования. Причины отставок не уточняются.

Как сообщали Юга.ру, 26 сентября президент РФ Владимир Путин предложил Кокову, который работал в президентской администрации, занять пост руководителя КБР. Отец Казбека Кокова Валерий был первым президентом Кабардино-Балкарии, которую возглавлял почти 15 лет: с 1990 по 1991 год был председателем Верховного совета КБР, а с 1992 по 2005 год — президентом республики.

Прежний глава республики Юрий Коков попросил о переводе на работу в Москву и был назначен замглавы Совбеза РФ.