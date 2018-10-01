«Краснодар-2» обыграл «Химки» в матче ФНЛ

Футболисты «Краснодара-2» обыграли подмосковные «Химки» в матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги и прервали 6-матчевую серию без побед

Встреча, прошедшая на стадионе Академии ФК «Краснодар», завершилась со счетом 4:2. Счет на 34-й минуте открыл полузащитник хозяев Алекс Мацукатов, уже через две минуты преимущество удвоил Анатолий Катрич. Первый ответный гол в ворота хозяев на 54-й минуте отправил полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин, краснодарцы ответили двумя голами Андрея Текучего (56) и Рустама Халназарова (60). В добавленное время гости смогли отличиться еще раз: гол забил Александр Козлов.

У «быков» все авторы голов забили их впервые в рамках Первого дивизиона.

После этой встречи «быки» набрали 24 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Химки» с 16 очками — на 13-й строчке.

Следующий матч краснодарцев — южное дерби с «Ротором». Поединок в Волгограде состоится 6 октября.