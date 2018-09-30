«Армавир» отобрал победу у «Ротора» благодаря автоголу на 91-й минуте

Футболисты «Армавира» и волгоградского «Ротора» сыграли вничью в матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «Юность» в Армавире, завершилась со счетом 2:2. Счет уже на 2-й минуте открыл нападающий «Ротора» Камиль Муллин. На 21-й минуте преимущество волгоградской команды удвоил полузащитник Артем Попов. В середине второго тайма, на 65-й минуте, хавбек «Армавира» Игорь Падерин сократил разницу в счете. Ничью хозяевам принес автогол защитника «Ротора» Романа Бугаева на 91-й минуте.

По итогам игры «Армавир» занимает предпоследнюю, 19-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ с 12-ю очками в активе. «Ротор» — на 14-й строчке с 14-ю очками на счету.

В следующем туре армавирцы 6 октября на выезде сразятся с «Зенитом-2».

Напомним, ранее в 14-м туре ФНЛ «Сочи» разгромил «Чертаново» со счетом 6:2.